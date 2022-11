(Di mercoledì 16 novembre 2022) Unainterpreta un'infermiera nell'Irlanda di fine '800 alle prese con una bambina miracolata in The Wonder, uno dei film più belli che hanno esordito su Netflix quest'anno

Wired Italia

Ma si tratta distoria vera Il: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film Netflix - HD Ilcon Florence Pugh: quanto c'è di vero nella storia Ambientata nell'Irlanda del 19esimo ...Saranno in scena ildel minimalismo musicale ed il minimalismo poetico e non solo. La funzione del compositore e poeta Filippo D'Eliso sarà, infatti, la coniugazione tra le arti in... Il prodigio: una perturbante riflessione sulla fede con una grande Florence Pugh Intitolato in lingua originale The Wonder, Il Prodigio è la nuova fatica cinematografica di Florence Pugh ed è distribuito da Netflix: la trama è tratta da una storia veraIn lingua originale è conosciuto come The Wonder: Il Prodigio è la nuova fatica cinematografica di Florence Pugh, ma è tratto da una storia vera