Il G20 trova l’accordo sul comunicato e condanna l’invasione russa

Leggi su formiche

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ilfinale del G20 è arrivato, contrariamente ai pronostici. Gli scettici ritenevano che la presenza della Federazioneavrebbe impedito di arrivare a un qualsivoglia accordo sul testo comune da presentare, ovviamente in riferimento alla guerra in Ucraina, come raccontato da Formiche.net. Alla fine la bozza fatta circolare, che deve ancora essere firmata, riporta che “la maggior parte dei membri”, ma al contempo riconosce che altri hanno visioni differenti. D’altra parte, è stata inserita la formula utilizzata in una dichiarazione delle Nazioni Unite: “(i membri) deplorano nei termini più forti l’aggressione da parte della Russia all’Ucraina ed esige il ritiro completo e incondizionato dal territorio ucraino”. Questa dizione è stata inserita come propria di una parte degli Stati del ...