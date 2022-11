Fifa 23 SBC DAVID SILVA FLASHBACK

Leggi su imiglioridififa

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Nuovo appuntamento con le SBC di23! Scopriamo insieme premi, requisiti, ed alcune possibili soluzioni della sfida creazione rosa:che permette di ottenere la card in versionedel calciatore spagnolo che celebra le sue prestazioni in nazionale durante i mondiali dal 2010 al 2018, rilasciata durante l’evento Path to Glory Anche L'articolo proviene da FUT Universe.