Ex Genoa e Juve | il Toronto annuncia l'addio al calcio di Criscito | 'Futuro? Entro fine anno'

Corriere della Sera

Malagò è convinto che la denuncia, per la presunta tangente pagata per i diritti tv, sia partita da Preziosi , allora presidente del. 'Di che dobbiamo parlare', dice sarcastico il presidente ...Ad attendere il 36enne campano infatti non ci sarà una nuova esperienza alcome molti ... Nel frattempo l'ex die Zenit potrebbe cominciare a gettare le basi per la sua nuova esperienza ... Under 16 Nazionali: Genoa-Juventus 2-3 ma dopo aver esoridto in Serie A con la maglia della Juventus nelle prme gare stagionali, Nicolò Rovella sta disputando un’ottima stagione tra le fila dei brianzoli. Il giovane talento ex Genoa sta ...Su Preziosi, ex presidente del Genoa: "Un vero pregiudicato". Il presidente della Lazio, Claudio Lotito Il "capo".