Difesa dei cavi sottomarini In campo le navi Alghero e Meucci

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Nei giorni scorsi è iniziata la collaborazione tra Nave, un’unità tipo Mine Hunter Coastal appositamente progettata per la localizzazione e la disattivazione/distruzione di mine navali, e l’unità posaAntonionell’ambito del protocollo d’intesa siglato tra la Marina e Sparkle per la protezione deidi telecomunicazione. IL PROTOCOLLO D’INTESA Attraverso ipassano il 97% del traffico internet e 10 miliardi di dollari di transazioni finanziarie ogni anno. Bastano questi dati per spiegare che trattasi di infrastrutture critiche. Per questo, a luglio la Marina Militare e Sparkle, operatore globale del gruppo Tim con una rete proprietaria in fibra che si estende per oltre 600.000 chilometri in tutti il mondo, hanno siglato ...