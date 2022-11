(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il registahato deldicol tuoe dell'eventualediha rivelato chesarebbe coinvolto nell'eventuale realizzazione dicol tuo2,del film che ha visto protagonista Timothée Chalamet. Da tempo sidella possibilità di continuare la storia di Oliver ed Elio, tuttavia per ora non si è ancora arrivati a nulla di concreto. Il regista, intervistato da Variety, ha spiegato: "Mi piacerebbe realizzare un secondo, ...

Movieplayer

... Gioielli: i più brillanti dell'Autunno - Inverno 2022/2023 Il look fluido passa dai gioielli Se a consacrarlo al grande pubblico sono state le pellicole cometuo nome (2017) e The ......potrebbe far guadagnare a Timothée Chalamet la prossima nomination agli Oscar Chalamet non riceve una nomination all'Oscar dalla sua interpretazione di Elio nel film romantico del 2017... Chiamami col tuo nome: Luca Guadagnino parla del possibile coinvolgimento di Armie Hammer in un sequel Il regista Luca Guadagnino ha parlato del possibile sequel di Chiamami col tuo nome e dell'eventuale coinvolgimento di Armie Hammer. Luca Guadagnino ha rivelato che Armie Hammer sarebbe coinvolto nell ...Dopo aver parlato qualche tempo fa di un eventuale sequel di Chiamami col tuo nome, Luca Guadagnino è tornato ad esprimere il suo desiderio di voler realizzare un secondo film con protagonisti Oliver ...