(Di mercoledì 16 novembre 2022) Da anni si sostiene che il mercato delle polizzeprima o poi sarebbe “esploso”. In effetti allo stato attuale stiamo assistendo a una vera e propria deflagrazione, ma forse non nei termini attesi. Da un lato per le assicurazioni resta la difficoltà di valutare il rischio in assenza di dati storici attendibili, dall’altro la vertiginosa crescita degli attacchi sta spingendo più di un’azienda a pensare seriamente a quel tipo di copertura. Allo stato attuale delle cose, il risultato è stato l’esplosione dei premi che a partire dal 2019 crescono con percentuali in doppia cifra. Aggiungiamo che alcune compagnia sono rimaste scottate dall’avere liquidato risarcimenti con più di sei zeri. Clamoroso il caso Maersk. Il grande operatore nel settore dei container aveva visto i suoi sistemi messi in ginocchio nel 2017 dall’azione del malware NotPetya, diffusosi su scala ...

Riteniamo importante che, a fronte degli innumerevoli attacchisubiti negli ultimi anni, le ...la conformità alle norme di sicurezza e rimane un requisito essenziale per l'...Un'importante azienda sanitaria australiana, la Medibank, è da giorni sotto ilattacco di alcuni hacker. Secondo la polizia un gruppo di pirati informatici russi ha violato ...di... Assicurazione cyber: un ginepraio Sergio Pattini, titolare della storica agenzia che ha la sua sede principale a Monza, ci spiega perché conviene adottare una polizza privata ad hoc per la responsabilità civile per danni o infortuni c ...Sul tema Cyber Risk, 2 su 5 aziende italiane non solo non sono assicurate ma non hanno i requisiti minimi per stipulare una polizza assicurativa per proteggersi. Quello della mancanza di adeguate ...