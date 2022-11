Anagrafe digitale | i numeri un anno dopo

Il Sole 24 ORE

..., flussi finanziari, certificazione impianti, ecc...) ed è stato inserito un meccanismo di ... Parallelamente, siamo alla continua ricerca dello sviluppodei processi: basti pensare che ...Presto nuove funzionalità Il 14 novembre 2021 il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, scaricava in anteprima il primo certificatoattraverso la piattaforma "nazionale ... Anagrafe digitale, in un anno scaricati 4,35 milioni di certificati. Prossimi step: stato civile e ... E' attivo lo Sportello unico digitale della Zes Calabria. Alla presentazione dello strumento è stato dedicato ieri un webinar promosso dall'Agenzia per la Coesione Territoriale che ha attribuito ad In ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza” e “misurazione” come specificato nella cook ...