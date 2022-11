Amici | Panico In Casetta | Allievo Perde Il Controllo!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 16 novembre 2022) La convivenza tra gli allievi nelladinon è sempre facile. Testimonianza ne é quanto successo nelle scorse ore. Protagonista Piccolo G che, in un momento di rabbia e frustrazione, ha dato un pugno a una porta. Ma cosa ha scatenato la rabbia del cantante? Ecco i dettagli sulla vicenda! Piccolo G sfoga la rabbia contro una porta Nelladisuccede un po’ di tutto. Lo si può vedere anche nel corso dei daytime in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Non tutto viene mandato in onda ovviamente. Nelle scorse ore, é avvenuto qualcosa di spiacevole e che riguarda in particolare uno dei cantanti della squadra di Rudy Zerbi. Stiamo parlando di Piccolo G. Il cantante in un momento di rabbia ha dato un pugno ad una porta. Tutto è cominciato nel momento in cui i ragazzi stavano guardando come ogni ...