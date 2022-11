A spasso per i boschi toscani con un cane e un tartufaio

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il tartufo è uno dei prodotti gastronomici più conosciuti e desiderati. L’aurea che lo circonda lo precede, sia per chi lo ama, sia per chi invece non lo tollera. Non ci sono vie di mezzo, o lo si adora o non si riesce nemmeno a sopportarne l’odore. Quel che è certo è che si tratta di un’istituzione della cucina italiana, un ingrediente che da solo rende magico l’intero piatto, che più è semplice più lo esalta e lo rende perfetto. Come ogni cosa, è necessario capirlo e studiarlo per poterlo veramente apprezzare. Per correre ai ripari e diffonderne la conoscenza, Savini Tartufi ha inaugurato la Truffle Academy, un corso per conoscere il mondo del tartufo e saperlo raccontare. Il master affronta tutti gli argomenti più importanti, i segreti del bosco, la caccia, la conservazione e il modo di cucinare ed è dedicato a tutti coloro che vogliono essere più consapevoli. Viene data anche la ...