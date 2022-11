Zio Rocco lancia la Pandorata impastata completamente a mano | soltanto cento confezioni

(Di martedì 15 novembre 2022) Sulle tavole del Natale 2023 troveremo un nuovo grande lievitato: la. L’idea è del pastry chefCannavino, in arte “Zio”, che ha realizzato un impasto ibrido tra la semplicità e sofficità di una brioche pandoro e l’intensa consistenza e profumazione di un panettone. “Ho scelto di impastarlaper conferirgli a pieno la mia filosofia e pensiero di grande lievitato, ecco perché ne saranno solo 100 pezzi disponibili in serie limitata”, spiega. Un prodotto il più naturale possibile realizzato con burro di latteria, bacche di vaniglia Bourbon, uova fresche e buccia di agrumi grattugiata (limone e arancia). Il tutto all’interno di una scatola in legno rivestita di velluto, fatta ada un artigiano falegname locale, dove ...

NapoliToday

... a partire daChinnici e Ninni Cassarà . Questo omicidio Agostino ci colpì molto sul piano ... Entrai nel commissariato e dissi a mio(fratello di mio padre), ora deceduto, che c'erano queste ...Non mi sembrava vero di vedere da vicino Rivera, Liedholm,. Ricordo la prima gara in serie A, ... Lei è anchedi una calciatrice, Regina Baresi, figlia di Beppe (che peraltro porta il nome ... Natale, arriva la Pandorata di “Zio Rocco” con pistacchio e crema di bufala Sulle tavole del Natale 2023 troveremo un nuovo grande lievitato: la Pandorata. L’idea è del pastry chef Rocco Cannavino, in arte “Zio Rocco”, che ha realizzato un impasto ibrido tra la semplicità e ...Sulle tavole del Natale 2023 troveremo un nuovo grande lievitato: la Pandorata. L’idea è del pastry chef Rocco Cannavino, in arte “Zio Rocco”, che ha realizzato un impasto ibrido tra la semplicità e ...