Torreira | «Ho scelto la Turchia perché dovevo giocare con continuità per andare ai Mondiali»

(Di martedì 15 novembre 2022) Lucas, centrocampista del Galatasaray, ha spiegato il suo addio alla Fiorentina nella scorsa stagione. Le dichiarazioni Lucas, centrocampista del Galatasaray, ha parlato ai microfoni di ESPN del suo addio alla Fiorentina. PAROLE – «Holaconperai. Il progetto mi ha convinto, per un giocatore come me è molto importantecon costanza. In estate c’era tanta incertezza e ansia. Avevo tante opzioni, sarei voluto restare in Italia dopo la mia grande stagione alla Fiorentina. Ma come tutti sappiamo, nel calcio tutto può cambiare in qualsiasi momento». L'articolo proviene da Calcio News 24.