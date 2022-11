Torna ' Il Quotidiano in Classe' per allenare i giovani a ragionare - Cronaca - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il programma dedicato alla lettura critica e comparata delle fonti giornalistiche promosso dall'Osservatorio Permanente Giovani - ...a mettere in guardia sulla doppia insidia dell'inverno alle porte Fabrizio Pregliasco, ... Il cambio di periodicità del bollettino Covid, passato daa settimanale, influisce sulla ... Torna 'Il Quotidiano in Classe' per allenare i giovani a ragionare CATANIA - Torna sotto i riflettori Palco Off, la rassegna teatrale delle voci di aut-attori del nostro tempo, che quest’anno compie dieci anni, grazie ...Passione, sensibilità, costanza, attenzione verso il territorio. Sono questi i fondamenti su cui si basa il Premio di giornalismo Francesco Landolfo, segretario dell'Ordine dei ...