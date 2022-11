Scienziata muore a Pantelleria durante un' immersione | Alma Dal Co aveva 33 anni Era con un amico sub

(Di martedì 15 novembre 2022) Unaesperta di biologia molecolare e genetica,Dal Co , 33,veneziana, è morta amentre stava facendo un'nello specchio di mare nella zona di Scauri. Per ...

Sono unacon interessi scientifici orizzontali, piuttosto che verticali. Sono generalmente interessata alla dinamica di sistemi biologici complessi, come organismi multicellulari e ...Chi era Alma Dal Co, lamorta a Pantelleria I genitori della donna hanno una villa sull'isola e lei, appassionata di immersioni e di pesca sub, trascorreva lunghi periodi a Pantelleria. ...Una scienziata esperta di biologia molecolare e genetica, Alma Dal Co, 33 anni, veneziana, è morta a Pantelleria mentre stava facendo un’immersione nello specchio di mare nella zona di Scauri. Per ...Una scienziata esperta di biologia molecolare e genetica, Alma Dal Co, 33 anni,veneziana, è morta a Pantelleria mentre stava facendo un'immersione nello specchio di mare nella ...