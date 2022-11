Mondiali Qatar 2022 | Scaloni | “Non faccio promesse | Dybala merita di stare qui”

Leggi su sportface

(Di martedì 15 novembre 2022) “Nonperchè il calcio è imprevedibile, è un gioco così bello ma a volte così ingiusto che non vale la pena fare”. Lo ha detto il Ct dell’Argentina Lionelin vista del Mondiale in. “Questa generazione si è contraddistinta per un certo tipo di gioco e continueremo su questa strada – le sue parole alla vigilia dell’amichevole contro gli Emirati Arabi ad Abu Dhabi – Poi ci sono gli avversari e serve anche un po’ di fortuna, che in un Mondiale è fondamentale. L’importante, a prescindere da quello che sarà il risultato, è tornare a casa sapendo di aver dato tutto”. Secondo, però, “più che dire che il Mondiale lo vincono le squadre che difendono bene, dico che lo vincono le squadre intelligenti, caute, che sanno quando attaccare e quando ...