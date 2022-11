Migranti | Crosetto | “Il braccio di ferro con Parigi è servito | ora tutti chiedono una soluzione”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 15 novembre 2022) “Ildicon la Francia ha una funzione: ottenere una linea europea”. Torna a ribadirlo il ministro della Difesa Guido, in un’intervista a ‘La Stampa’. Evidenziando come “Mattarella ha fatto, con la serietà che ne contraddistingue il mandato, il mestiere di capo dello Stato, che interloquisce con un capo dello Stato”. Riguardo alle accuse al governo di procedere verso l’isolamento dell’Italia – i giornaloni perseverano nell’accusa-se la ride. “Isolati? Perché dovremmo esserlo se chiediamo una linea europea? Non vogliamo imporre niente, se non un dialogo e un’analisi seri e definitivi. E chiunque si opponga, anche Ungheria e Polonia, sbaglia”.: “Abbiamo ricentralizzato un tema marginalizzato” Strano lasciare nave al largo?, è la domanda ...