Kherson e l’inverno apriranno allo scenario coreano in Ucraina?

(Di martedì 15 novembre 2022) Un congelamento “alla coreana” inè possibile? Su queste colonne se ne parla da mesi sia come papabile opzione militare sia come potenziale congelamento politico dellobellico. Opzioni spesso alternative tra di loro nella prospettiva, ma che oggi dopo la riconquista dipotrebbero convergere. A inizio marzo il fallimento del blitz russo InsideOver.

...sulla possibilità di aprire negoziati con la Russia adesso che'esercito di Mosca ha perso'avamposto strategico di. Una posizione motivata col fatto che'avvicinarsi dell'...... per ottenere'autorizzazione ad abbandonare, abbiano assicurato a Putin una vittoria completa in Donbass". In conclusione "'Ucraina è sotto una pioggia di missili efavorisce i ...