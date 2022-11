In arrivo il ciclone d' Islanda che da venerdì porterà pioggia e vento

Leggi su agi

(Di martedì 15 novembre 2022) AGI - Piogge per almeno 10 giorni dal nord al sud Italia: l'autunno sale in cattedra e porta ad un abbassamento della colonnina di mercurio con temperature massime intorno ai 15 gradi al centro-nord, localmente intorno ai 20 gradi al sud. In pratica una decina di gradi in meno rispetto ai valori tardo estivi che si registravano fino al 3-4 novembre. In, nei prossimi giorni, come spiegano gli esperti de "Il Meteo.it" ild'che "sarà molto potente per almeno 10 giorni e riuscirà ad inviare un treno di perturbazioni atlantiche verso l'Europa". Il meteorologo Lorenzo Tedici precisa che "molte di queste perturbazioni arriveranno anche in Italia: al momento sono previsti passaggi perturbati tra oggi e domani, poie sabato e molto probabilmente anche la prossima settimana". Tra una ...