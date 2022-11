Guendalina Tavassi attacca ancora Antonella dopo il GF Vip

L'ultima puntata del è stata tutta un fuoco d'artificio grazie all'intervento di, tornata come ospite nel reality show dopo tre anni dall'ultima apparizione. La sorella di Edoardo ha avuto uno scontro molto duro con , un botta e risposta incredibile che non si è ...GF Vip, lite trae la Fiordelisi: "Tontonella falla finita". La reazione di Signorini GfVip, Paolo Ciavarro contro Antonella Fiordelisi Paolo Ciavarro è la sorpresa della ...Le pagelle della puntata di lunedì 14 novembre tra il focolaio di Covid-19 divampato nella Casa che diventa occasione per invitare il pubblico alla cautela, piccoli problemi di astinenza sessuale e qu ...Che questa sarebbe stata l'edizione più lunga del Grande Fratello Vip era cosa nota, quello che però ancora non si conosceva era l'effettiva durata del reality.