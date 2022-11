(Di martedì 15 novembre 2022) “Per larga parte della pandemia l’Italia è stata prima per mortalità e terza per letalità, quindi questi grandi risultati non li vedo raggiunti”. È ha affermato a Restart-L’Italia ricomincia da te il sottosegretario alla Salute, Marcello., riferendosi aiil-19. Per il sottosegretario alla Salute Marcello“non c’è la prova che senzasaremmo stati peggio” All’osservazione da parte del vicedirettore del Corriere Aldo Cazzullo, che “senzasarebbe stato magari peggio”, il sottosegretarioha poi replicato: “Questo lo dice lei, non abbiamo l’onere della prova inversa. Ma io non cado nella trappola di schierarmi a favore o”. Cartabellotta: ...

LA NOTIZIA

Salute : Marcello. Dei nuovi sottosegretari, 8 assumeranno le funzioni di viceministro: ... per ultimo e all'ingresso di Palazzo Chigi neuna delle sue: "Io non ho fatto carriera, sono ...Salute : Marcello. Dei nuovi sottosegretari, 8 assumeranno le funzioni di viceministro: ... per ultimo e all'ingresso di Palazzo Chigi neuna delle sue: "Io non ho fatto carriera, sono ... Gemmato la spara grossa contro i vaccini anti-Covid Una nuova puntata di Belve andrà in onda questa sera su Rai 2 in seconda serata: Francesca Fagnini presa in contropiede ...Serena Codato è una delle attrici che più si sono distinte nella serie Mare fuori, divenuto un vero e proprio caso televisivo. Pur se ancora alle prime armi e con pochi ruoli dalla sua parte, la giova ...