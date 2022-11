ilGiornale.it

Il primo aper la maggioranza è stato Stefano Perrucci (Pd) , difendendo il documento: '... Ci batteremo per questo, Piacenza nonpassi indietro'. Giuseppe Gregori (Civica Tarasconi) ha ......rilasciate alcune conferenze stampa in cui il regista dei Guardiani della Galassia dovrà... Lo sceneggiatore/regista probabilmenteil giro della stampa per promuovere entrambi i progetti in ... "Farà parlare molto". Matteo Renzi aggiunge 75 pagine al suo libro