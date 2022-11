Ulivieri | «Spalletti ha già vinto lo scudetto E in ripartenza è molto bravo»

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, Renzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb.com a margine della presentazione del libro “Allenatori d’Italia”, a Coverciano. Ha parlato del campionato di Serie A. Innanzitutto ha commentato le polemiche sull’arbitraggio del match tra Fiorentina e Milan. “La Fiorentina ha fatto vedere un grande calcio, ha cambiato qualcosa dimostrando una certa flessibilità ma i concetti sono sempre quelli: pressing alto, invadere l’area di rigore con tanti uomini rischiando di esporsi al contropiede. Lo scorso anno mi sono divertito con la Fiorentina e mi diverto anche quest’anno. Le polemiche arbitrali? È stato un errore non dare il rigore alla Fiorentina“. Adè stato poi chiesto sequest’anno può vincere lo. “Lo ha già ...

