Roma | la Lega | “Riscaldamento e occupazioni | sbagliate le norme imposte alla città”

(Di lunedì 14 novembre 2022) “Brusco stop del sindaco Gualtieri, costretto a fare marcia indietro sull’ordinanza sul: previsionimano decide di non far morire di freddo ini e anticipa le accensioni, ma il Prefetto non attende oltre e intanto chiede chiarimenti in meritodirettiva 1 del 2022 sulla concessione della residenza agli occupanti abusivi. Lacontinua la sua battaglia contro un modo di governare lacontrario agli interessi dei cittadini, che dimentica il dirittosalute, la tutela dei fragili, il rispetto delle regole e di coloro che le seguono. Proseguiamo con le verifiche che abbiamo già in corso sulla liceità di certe direttive in deroga a leggi nazionali, scritti frettolosi che raggiungono solo l’avvilente scopo di perdere tempo e ...

Agenzia askanews

Politico: perché lasi ritroverebbe ad avere la guida del Comune Capoluogo e della Provincia ... Come Enrico Pittiglio di San Donato Valcomino, Adriano Lampazzi di Giuliano Di. È un segnale di ...In breve, mentre in precedenza laperdeva sempre, successivamente iniziò a vincere come non mai. Vedi un po' il caso. In questa stagione, la Fiorentina di Commisso e Barone, in, si è messa ... Roma, Lega: giunta Gualtieri ha fatto peggio di quella Raggi Politica: Roma, 14 nov. - “No al cibo sintetico sulle nostre tavole. La Filiera agroalimentare italiana va tutelata, preservata e difesa da ..“Brusco stop del sindaco Gualtieri, costretto a fare marcia indietro sull’ordinanza sul riscaldamento: previsioni alla mano decide di non far morire di freddo i romani e anticipa le accensioni, ma il ...