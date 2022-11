Rai | all’alba scoppia la rissa nella sede di Milano | interviene la polizia

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il tutto è successo venerdì mattinanellaRai diche si trova in Corso Sempione: èta infatti una mega rissa durante la quale dalle parole si è subito passati alle botte e sul posto sono dovute intervenire le forze dell’ordine per calmare gli animi e procedere con le varie denunce. Coinvolti in questa rissa non c’erano conduttori o addetti ai lavori, bensì personale delle pulizie. A riportare la notizia è stato il portale di gossip e tv Dagospia. Rai, nelladila rissa: botte e urla,la“Due giorni fa alle 6 del mattino mega rissa nellaRai di Corso Sempione atra alcune donne delle pulizie. Se le sono date di santa ragione ...