Calciomercato.com

...sul gol dell'Udinese die le scuse ai tifosi sui social , nonostante la vittoria, nonostante il rendimento stagionale top. L'umiltà del campione, di chi s'è calato nella realtà di......vissute contro l'Empoli sono stato un segnale molto più preoccupante rispetto al quarto d'ora finale di- Udinese. Per diversi motivi. Il primo: i gol segnati da Nestorovski esono ... Napoli su Samardzic, la conferma di Spalletti | Mercato | Calciomercato.com Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Altra vittoria per il Napoli che supera l’Udinese e mantiene la vetta della classifica. A breve le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa. Contro l’Udinese e Samardzic c'è stato il vero prim ...