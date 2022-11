Migranti | stretta del governo su Ong | sequestri e multe Fdi | Ciriani | Basta pagare per tutti L' Ue a che serve?

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 14 novembre 2022) La questionecontinua ad essere un tema centrale per ila guida Meloni. I rapporti tra Italia e Francia si sono fatti molto tesi nell'ultima settimana, tanto che tra la premier e Macron non ci sarà un bilaterale al G20 di Bali. L'esecutivo italiano però tira dritto e prepara una norma specifica per affrontare il problema degli sbarchi. Le Ong che vorranno attraccare nei porti italiani - si legge sul Corriere della Sera - dovranno dimostrare di aver soccorso imbarcazioni a rischio naufragio. Chi non rispetterà questa regola e violerà il divieto di approdo subirà una sanzione amministrativa che potrà prevedere anche il sequestro della nave utilizzata per l’attività di ricerca e salvataggio in mare. È lo schema del provvedimento che ilsta studiando per regolamentare l’attività delle organizzazioni non governative ...