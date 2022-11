Lutto a Monreale | è scomparso il dott Salvatore Di Pasquale

Leggi su filodirettomonreale

(Di lunedì 14 novembre 2022) Èprematuramente, all’età di 73 anni, ilDi. Il medico, specializzato in pneumologia, cardiologia, e allergologia, ha speso tutta la sua vita con passione curando tantissimisi e non. È stato medico di base all’inizio della sua carriera, successivamente ha operato presso l’ospedale Ingrassia. “Amava molto la sua città”, ricorda la famiglia. In passato si era candidato per amministrarla ed aveva ricoperto il ruolo di assessore nella giunta guidata dal sindaco Salvino Caputo. Lo ha portato via una improvvisa e inaspettata malattia. I funerali si terranno domani mattina, alle ore 11, presso la chiesa di San Castrense. La redazione di Filo Diretto si stringe al dolore della famiglia. L'articolo Filodiretto