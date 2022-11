Inter | Matturro scappa via? Dall' Uruguay | ' Praticamente fatta con il Genoa'

... il diciottenne Alanche tanto bene promette in Uruguay con la maglia del Defensor Sporting. L'è stata accostata più volte al giovane difensore nelle ultime settimane, ma nella notte ...... Alberto Ward ha svelato che per il baby talento Alan, 18enne difensore centrale mancino, la corsa mercato si sta per concludere. Corteggiato dall', il difesnore uruguaiano è in realtà ...il diciottenne Alan Matturro che tanto bene promette in Uruguay con la maglia del Defensor Sporting. L'Inter è stata accostata più volte al giovane difensore nelle ultime settimane, ma nella notte il ...Il Grifone avrebbe presentato un’offerta da 3 milioni più uno di bonus e percentuale su futura vendita Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con ...