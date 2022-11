Il Diavolo ci mette la coda | e intanto Var - Sport - quotidiano net

(Di lunedì 14 novembre 2022) Uno dei momenti contestati dalla Fiorentina: Rebic e Terracciano si scontrano, la palla finirà a Milenkovic per l'autogol che in pieno recupero deciderà il match. L'arbitro Sozza ha convalidato la ...

Uno dei momenti contestati dalla Fiorentina: Rebic e Terracciano si scontrano, la palla finirà a Milenkovic per l'autogol che in pieno recupero deciderà il match. L'arbitro Sozza ha convalidato la ......ha vissuto con intensità emotiva quei dieci minuti finali che rischiavano di mandare aluna ... c'era bisogno di interrompere perché questo campionato è un trita - cervello e sianche a ... Il Diavolo ci mette la coda, e intanto Var Un autogol di Milenkovic nel recupero tiene il Milan a meno 8, ma la Fiorentina reclama per un fallo di Rebic e per un rigore ...96' E' finita: vittoria importantissima dei rossoneri. Milan al secondo posto -8 dal Napoli. 92' GOOOLLLL!!! MILAN AVANTI!!! AUTOGOL DI MILENKOVIC!!! Cross dalla destra ...