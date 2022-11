Il centro di Istanbul riapre dopo l' attentato

Vatican News - Italiano

Ha riaperto dopo essere stata transennata tutta la notte Istiklal caddesi, la grande via pedonale neldidove ieri un attentato terroristico ha ucciso ieri 6 persone ferendone più di 80. La grande via dello shopping pare meno affollata del solito, le forze dell'ordine sono presenti ...'È stata una donna kamikaze' Un arresto: 'Pkk responsabile' Una persona è stata arrestata per l'attentato avvenuto ieri in una affollata strada deldi. Il bilancio è di sei morti e 81 ... Turchia, attentato a Istanbul: il governo accusa il Pkk L'esplosione nella via dello shopping ha provocato 6 morti e 81 feriti. Il vicepresidente Fuat Oktay ha attribuito l'attacco a una donna kamikaze ...Il terrorismo torna a insanguinare la Turchia. Alcuni video diffusi sui social media mostrano una grande fiammata esplodere in pieno giorno tra le migliaia di passanti che affollavano il cuore dello s ...