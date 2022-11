F1 | Mattia Binotto | “E’ stata una gara in salita | la squadra ha risposto bene”

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 novembre 2022) Luci e ombre per la Ferrari a Interlagos (Brasile), sede del penultimo appuntamento del Mondiale 2022 di F1. La scuderia di Maranello ha potuto sfruttare una macchina ritrovata, dal punto di vista prestazionale, dopo il disastroso round in Messico, ma ci sono stati alcuni episodi che hanno reso amaro il fine-settimana. Il riferimento in quest’ultimo caso è agli errori gestionali nelle qualifiche della Sprint Race, con Charles Leclerc coinvolto, senza dimenticare le situazioni poco fortunate dei due piloti in. Leclerc è stato toccato dal britannico Lando Norris, azzardando un sorpasso in una zona della pista non così favorevole ed è andato contro le barriere non in maniera irreparabile; Carlos Sainz è stato costretto a rientrare ai box a causa di una visiera a strappo finita nel condotto di raffreddamento dei freni. Ecco che il terzo posto dell’iberico e il quarto ...