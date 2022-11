Dua Lipa sui mondiali di calcio in Qatar | ' Andrò quando rispetteranno i diritti delle persone'

non canterà ai Mondiali di calcio in Qatar . Non c'è mai stata nessuna ufficialità sulla presenza della cantante inglese nel paese arabo, ma rumors davano la popstar tra le favorite. A ...La cantante pop ha smentito le indiscrezioni che la volevano ospite e ha criticato il Qatar per la scarsa attenzione ai diritti ...Prenditi cura della tua pelle scegliendo i migliori prodotti per una rasatura perfetta. Scopri le offerte di Amazon sugli accessori Philips scelti apposta per te. Pulire casa non è mai semplice, anzi ...Contrariamente a quanto trapelato nei giorni scorsi, Dua Lipa non canterà ai Mondiali di calcio 2022. La popstar di origini albanesi ha chiarito su Instagram: "Ho visto in giro che ci ...