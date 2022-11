Copa del Rey 2022 2023 | avanti Real Sociedad | Bilbao e Siviglia

(Di lunedì 14 novembre 2022) I risultati del primo turno delladel Rey, con diversi match andati in scena quest’oggi e alcune big della Liga impegnate sui campi di squadre di serie minori. Pur non brillando ilha passato il turno, grazie al 2-0 in casa del Velarde propiziato dai gol di Nianzou e Mir. Stesso risultato anche per l’Athletic, che batte a domicilio l’Alzira con le reti di Berenguer e Williams nel primo tempo. Più rotonda l’affermazione della, che batte 4-1 il Cazalegas con i gol di Navarro, Merino e la doppietta di Sorloth. Decisamente più sofferta la vittoria del Getafe, che passa solo ai supplementari per 3-2 sul San Roque. Eliminato addirittura l’Almeria, che cade 2-0 in casa dell’Armenteiro così come il Cadice che esce di scena dalla ...

TUTTO mercato WEB

... che si è disputata sabato ed ha visto la sconfitta per 2 - 1 dei recenti campioni dellaLibertadores, ormai visibilmente appagati dopo la lunga cavalcata nella competizione più importante...Il 10 brasiliano è riuscito a incidere contribuendo alla vittoria di dueLibertadores, una ... Al momentocambio, Diego è corso verso il portiere Diego Alves per lasciargli la fascia da ... Copa del Rey, Siviglia e Athletic senza affanni. Bene anche Rayo, Celta Vigo e Granada (LaPresse) Festeggiamenti in strada a Rio de Janeiro per la vittoria della Copa Libertadores da parte del Flamengo. La squadra di Gabigol e ...We and our partners store and/or access information on a device, such as unique IDs in cookies to process personal data. You may accept or manage your choices by clicking below, including your right t ...