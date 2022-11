Bezos | in beneficenza buona parte della sua ricchezza Intanto da Amazon via 10mila posti

(Di lunedì 14 novembre 2022) Secondo le indiscrezioni del New York Times, è al vaglio il taglio deidi lavoro dall'azienda di cui l'imprenditore non è più ceo, ma presidente ...

Secondo le indiscrezioni del New York Times, è al vaglio il taglio dei posti di lavoro dall'azienda di cui l'imprenditore non è più ceo, ma presidente ...Il fondatore di Amazon , Jeff, ha dichiarato di aver intenzione di donere inla maggior parte della sua ricchezza, che si aggira intorno ai 124 miliardi di dollari , devolvendola alla lotta al cambiamento ...Il fondatore di Amazon Jeff Bezos donerà in beneficenza la maggior parte del suo patrimonio netto di 124 miliardi di dollari: lo ha affermato lui stesso in un’ intervista alla Cnn nella quale ha spieg ...Secondo le indiscrezioni del New York Times, è al vaglio il taglio dei posti di lavoro dall'azienda di cui l'imprenditore non è più ceo, ma presidente esecutivo ...