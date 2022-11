Vangelo di oggi 13 Novembre 2022 | Lc 21 | 5-19 | Video commento

(Di domenica 13 novembre 2022) Ascoltiamo ildi domenica 13, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita”. “L’atteggiamento del cristiano è l’atteggiamento della speranza in Dio, che consente di non lasciarsi abbattere dai tragici eventi. Anzi, essi sono «occasione di L'articolodi13: Lc 21,5-19proviene da La Luce di Maria.

