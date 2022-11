Rugani ora è a un passo dall’addio | lo vogliono a tutti i costi

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 13 novembre 2022) Danieleè uno di quei difensori che non ha saputo fare il salto di qualità e ora è sempre più defilato dal progetto bianconero. Il poco minutaggio che ha avuto a disposizione in questi anni da Danieleha portato il difensore toscano a essere sempre maggiormente considerato come un peso per la squadra, tanto è vero che ormai si sta davvero raggiungendo un punto d’incontro con l’agente per la sua cessione. LaPresseDopo tanti anni ormai è diventato sempre più chiaro come Danielenon possa assolutamente essere considerato un giocatore all’altezza della Juventus. Anche queste ultime la società ha cercato ini modi di poter trovare un ruolo determinante per il ragazzo, con quello di riserva che sembrava essere adatto per lui. Purtroppo però il fatto di giocare sempre di meno lo ha portato a ...