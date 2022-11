Pagelle Roma-Torino 1-1 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di domenica 13 novembre 2022) Ledi1-1 con iai protagonisti e ildel match di. All’Olimpico pareggio tra giallorossi e granata in cui succede di tutto: Linetty la sblocca nel primo tempo, nella ripresa c’è il rigore sbagliato in pieno recupero da Belotti, poi però Matic segna l’1-1 con Mourinho espulso nel finale convulso. Di seguito ecco iai protagonisti della partita.(3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 4, Smalling 6, Ibanez 5.5; Celik 5, Cristante 4 (24’ st Tahirovic 6), Camara 6 (9’ st Matic 7), Zalewski 4.5 (24’ st Dybala 7); Volpato 4.5 (1? st El Shaarawy 6), Zaniolo 5; Abraham 5 (24’ st Belotti 4). In panchina: Boer, Svilar, Vina, Kumbulla, Pellegrini, Bove, Tripi, ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/23:Torino (inviato all'Olimpico) - Ledei protagonisti del match trae Torino, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Camara, Vlasic FLOP: Abraham, ...2 - 1 20:30 Stoccarda - Hertha Berlino 2 - 1 CALCIO - SERIE A 18:30 Lecce - Atalanta 2 - 1 18:30 Sassuolo -1 - 1 20:45 Fiorentina - Salernitana 2 - 1 20:45 Inter - Bologna 6 - 1 20:45 Torino - ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle Monza Salernitana Le pagelle dei protagonisti del match tra Monza e Salernitana, valido per la 15 ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle Roma Torino (inviato all’Olimpico) – Le pagelle dei protagonisti del match tra Roma e Torino, val ...