Orrore nell’Avellinese | abusi e violenze sui figli | anche sigarette spente sul corpo di un bimbo

(Di domenica 13 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino –sessuali su una bambina di meno di dieci anni e maltrattamenti del fratellino di pochi anni più grande. Una vicenda all’apparenza orribile sulla quale indagano i carabinieri del Comando provinciale di Avellino che nelle indagini coordinate dalla locale Procura hanno intanto fatto scattare il divieto di avvicinamento ai quattroalla coppia, marito e moglie, residentitrasferitasi nel frattempo in un comune pugliese. I due bambini, insieme ad altri due fratelli, sono stati trasferiti in una struttura protetta. Sono tuttidi lei, una 40enne di Avellino che convive con l’uomo di sei anni più giovane. Il convivente avrebbe più volte picchiato il bambino e in più occasioni gli avrebbe spento lesu braccia e mani oltre a ...

