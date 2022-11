LIVE Juventus-Lazio 1-0 | Serie A calcio in DIRETTA | Kean porta avanti i bianconeri al 43?!

Leggi su oasport

44? Lancio in verticale di Rabiot con la Juventus che scavalca Provedel, uscito in maniera avventata fino al limite dell'area, con un tocco sotto e la Juventus in vantaggio la squadra di Massimiliano Allegri.1-0. 43? KEAAAAAAAAAAAANNNNNNNNN!!!!!!! LA JUVENTUS IN VANTAGGIOOOOOOOOOO!!!!!!!!!! 43? PEDRO! Colpo di testa dello spagnolo sugli sviluppi del corner battuto da Cataldi, pallone alto. 42? Pedro ci prova con un sinistro dalla distanza che sporcato da Locatelli finisce in angolo. 40? Squadre che sembrano star attendendo la fine del primo tempo, punteggio ancora fermo sullo 0-0. 38? Rilancio di Basic in profondità a cercare Marusic che non riesce a controllare, possesso Juventus. 36? Entrata in ritardo di ...