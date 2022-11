L' Inter sa vincere anche i big match | super Dzeko | colpo a Bergamo

E' ancora Dzeko (con deviazione di Maehle) a firmare il vantaggio dell'al 56' e l'autogol di testa Palomino (deviazione su cross di Dimarco) al 61' porta la squadra di Inzaghi sul 3 - 1. L'...Gasperini 5 - La 'mossa' Malinovskyi, con il cambio di modulo, è un atto di coraggio per andare ala partita. Il problema è che dà più forza all'dhe all'Atalanta, scioltasi dopo l'1 - 2.BERGAMO (ITALPRESS) – Una gara emozionante, in cui è successo praticamente di tutto. Alla fine la spunta l’Inter, il match contro ...3' - INTER IN VANTAGGIO, AUTOGOL DI GUESSAND! I padroni di casa sviluppano bene con Zuberek che, spalle alla porta, gira a memoria verso la corsia sinistra per Pelamatti, il cui cross in ...