L' ex Juve Diego si ritira e consegna la maglia 10 del Flamengo a Gabigol

Nel corso della sconfitta del Flamengo per 2 - 1 contro l' Avai nella 38° e ultima giornata del campionato carioca,appende gli scarpini al ...lascia il calcio giocato - L'exsi è ritirato nella notteRibas da Cunha©LaPresseIl talento diRibas da Cunha è germogliato con il Santos, in una squadra dove erano presenti ...L'ex meteora bianconera Diego si ritira dopo la vittoria della Libertadores col Flamengo. La sua maglia numero 10 va ora a Gabigol.La cavalcata in solitaria degli azzurri sarà spezzata dalla sosta per il Mondiale. Spalletti ne presta cinque alle nazionali in Qatar. Tra quasi due mesi saprà riprendere il ritmo vincente