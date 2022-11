L’ex compagno di squadra di Stuani che sogna di eliminare il Girona dalla Copa del Rey

Leggi su justcalcio

(Di domenica 13 novembre 2022) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: 11/11/2022 alle 08:00 CET Il difensore del Quintanar del Rey, Ramón Blázquez, ha coinciso con l’uruguaiano ad Albacete (2009-10) “Stava volando; si vedeva che aveva cose diverse”, dice il manchego che fa da insegnante e che ha anche suonato con David López al Leganés (2011-12) “e Ramón. Ramón e. Sembri due personaggi dei cartoni animati. Come puoi essere calciatori con questi nomi?” La scena è di un allenamento dell’Albacete nella primavera del 2010 e le parole sono uscitebocca dello storico David Vidal, allora allenatore delladella Mancha. L’attaccante delCristhianHa avuto la sua prima ...