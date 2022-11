Lazio | Sarri | «Campo difficile | servirà coraggio»

Juventus epronte a scendere in campo allo Stadium per l'ultimo match del 2022 del campionato di Serie A . Queste le scelte dei due tecnici Allegri e. Formazioni ufficiali JUVENTUS (3 - 5 - 2): ...... a partire dalle 20.45 si sfideranno due delle squadre più in forma del momento: Juventus e. ...e Allegri ©ANSADopo la manciata di minuti collezionata giovedì scorso, Ciro Immobile non sarà ...Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara tra Juventus e Lazio. Queste le parole sintetizzate dalla redazione di TuttoJuve.com. Cosa ci vuole per fare risultato stasera "Stasera ...[themoneytizer id=”99064-6] A qualche minuto dal fischio d’inizio, è intervenuto Sarri nel pre partita di DAZN per presentare Juventus-Lazio. Ecco le sue parole: “La parola chiave per vincere è corag ...