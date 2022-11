Juve Lazio 1-0 LIVE | Milik non trova la porta di testa

(Di domenica 13 novembre 2022) All’Allianz Stadium, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(inviato all’Allianz Stadium) – All’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Cominciata. 3? Sbaglia Kostic – Grande apertura di Fagioli per Kostic, che alza lae prova a servire al centroe Kean. Cross completamente sbagliato, pallone alle stelle. 6? Occasione Kean – Kostic la tiene in campo e dà il via al contropiede di Kean. Doppio passo, pallone sul sinistro e diagonale che non esce di molto. 8? ...

... ore 20.45) la Juventus di Massimiliano Allegri , reduce da cinque vittorie di fila e tornata a lottare in zona Champions League , ospiterà ladell'ex tecnico bianconero Maurizio Sarri che ...21:22 37' - Che rischio Danilo Danilo, ultimo uomo della, rischia tantissimo sulla pressione ... 21:13 28' - Giallo anche per Milinkovic Ammonizione anche per la, cartellino giallo a ...3' MILIK!! - Imbeccato da Kostic, Milik punta un avversario e scarica sul primo palo e trova Provedel che disinnesca la conclusione. 1' - Battono i padroni di casa, ...Juventus e Lazio hanno diramato le formazioni per questa sera. Tanti gli assenti per i biancocelesti, con Romero e Basic che vengono scelti per attacco e centrocampo, mentre non c'è Vlahovic - nemmeno ...