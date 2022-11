Istanbul | esplosione in una via pedonale | «Ci sono diversi feriti»

(Di domenica 13 novembre 2022)su via Istiklal, una viadel centro di, in Turchia: diverse personerimaste ferite. Nei video pubblicati sui social si vedono fiamme e una forte boato, e poi molti corpi a terra

Una forteè avvenuta nel centro di. Lo riferiscono i media turchi che parlano di numerosi feriti. L', scrive il sito di Sabah, si è verificata in Beyolu Istiklal Street, nel ...La strada dove è avvenuta l'è fra le più popolari di, ricca di bar e ristoranti e popolata da molti stranieri . Lo scoppio è avvenuto alle 16:20 ora locale, le 14:20 in Italia, di domenica 13 novembre. TI ...Una forte esplosione si è verificata nella trafficata via dello shopping di Istiqlal, nel cuore di Istanbul. Lo riferiscono i media turchi, aggiungendo che ci sono feriti.Una forte esplosione si è verificata oggi, 13 novembre 2022, nella trafficata via dello shopping di Istiqlal, nel cuore di Istanbul. Lo riferiscono i media turchi, aggiungendo che ci sono feriti. L’es ...