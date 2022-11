Inter | Inzaghi | «Siamo un grande gruppo»

(Di domenica 13 novembre 2022) Le parole di Simonedopo la vittoria dell’a Bergamo contro l’Atalanta: «Era importante finire con una vittoria» Ai microfoni di DAZN, ecco le parole dell’allenatore dell’Simonedopo la partita contro l’Atalanta. MATCH IMPORTANTE – «Questa partita era importantissima, veniva prima della sosta. A Bergamo sono sempre partite difficili, mastati bravi a reagire. Il campionato è lungo, maun». DZEKO – «Edin è un grandissimo calciatore che aiuta la squadra in entrambe le fasi. È un grandissimo valore aggiunto e continuerà a esserlo. Se lo rinnoverei? Assolutamente sì, però non sono domande da fare a me. Ho dirigenti esperti e bravissimi, sapranno loro il meglio da ...

sottolinea le 6 vittorie nelle ultime 7 gare .elogia Dzeko .spiega come si lavorerà durante la sosta .sottolinea le 6 vittorie nelle ...Una gara emozionante, in cui è successo praticamente di tutto. Alla fine la spunta l', il match contro l'Atalanta finisce 3 - 2 per la squadra di Simonegrazie alla doppietta di Dzeko e all'autogol di Palomino . Secondo posto in classifica per la compagine interista, a ...L'allenatore nerazzurro dopo il 3-2 all'Atalanta: "Brutto approccio, poi siamo stati bravi a recuperare e portarci avanti. Ma non si può subire un gol così su calcio d'angolo nel finale" ...L' Inter chiude bene l'anno grazie alla preziosa vittoria ottenuta in trasferta a Bergamo contro l'Atalanta. Il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di Dazn la prestazione ...