In Oman nasce una zona per l’intelligenza artificiale. Esperimenti e opportunità

Leggi su formiche

(Di domenica 13 novembre 2022) Le autorità dell’hanno deciso di destinare una vastadel proprio territorio ai test per i droni e gli apparecchi dotati di intelligenza. Dopo un’attento studio, il ministero della Difesa di Mascate ha scelto ladi Duqm come area nella quale sarà possibile per tutte le aziende del mondo testare i propri apparecchi e l’applicazione di nuove tecnologie. A gestire questa, vasta 18 chilometri quadrati, è l’Autorità pubblica per le zone economiche speciali e le zone franche (OPAZ) che ha l’obiettivo di promuove l’uso delle tecniche di intelligenzanel Sultanato. Secondo quanto ha spiegato Ali bin Masoud Al Sunaidy, presidente dell’Autorità pubblica per le zone economiche speciali e le zone franche dell’(OPAZ) a Formiche.net, ...