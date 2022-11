Il Brighton di De Zerbi segna subito e va in tilt | l' Aston Villa rimonta e vince

La Gazzetta dello Sport

Depassa al 3 - 4 - 3 e ilcapisce finalmente come controllare il gioco sugli esterni. Il Villa però si rintana nella propria metà campo e riesce a proteggere il vantaggio. Leggi i ...Ilperde a sorpresa in casa contro l' Aston Villa . La squadra di Deva in vantaggio al 1 con Mac Allister. Al 20 Ings pareggia i conti su rigore e poi firma la doppietta personale al 54 ... Gol, gruppo e mentalità vincente: così al Brighton cresce la De Zerbi mania Il vantaggio dopo appena 49" fa male ai gabbiani: Ings fa doppietta e regala a Emery la seconda vittoria su altrettante partite in Premier ...Sconfitta interna per il Brighton di Roberto De Zerbi, nella 16/a giornata di Premier League. All'Amex Stadium passa per 2-1 in rimonta l'Aston ...