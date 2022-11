G20 di Bali | il programma di incontri della Meloni

(Di domenica 13 novembre 2022) La presidente del consiglio dei ministri Giorgiaè in partenza con la delegazione italiana per, dove martedì e mercoledì si tiene il G20 presieduto dall’Indonesia. E’ la terza uscita internazionale dopo quelle di Bruxelles e Sharm el-Sheikh. Il bilaterale più atteso aè quello con il presidente americano Joe Biden: Ucraina e rapporti con la Cina, fa sapere la Casa Bianca, sono al centro del primo colloquio tra i due. La premier italiana vede Biden martedì e successivamente dovrebbe incontrare anche il presidente cinese Xi Jinping e l’indiano Narendra Modi. Non è in, invece, un faccia a faccia ufficiale con Emmanuel Macron. Persono previsti due interventi: – alla sessione di apertura del vertice, dedicata a “food, energy, security”; – nella sessione sulla lotta a ...

