De Sciglio messo alla porta | pronta una pazzia per lui

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 13 novembre 2022) Mattia Deha dimostrato dei miglioramenti in questi anni, ma nonostante questo sembra sempre più lontano dal mondo della Juve. Fino a qualche anno fa nessuno dava speranza Mattia Dedi poter giocare per così tanti anni con la maglia della Juventus, mafine del terzino ha avuto anche l’opportunità di potersi far apprezzare, nonostante questo ormai sembra essere destinato all’addio da Torino. LaPresseNon è mai semplice per due società blasonate come Juventus e Milan e riuscì are a termine uno scambio di giocatori, soprattutto considerando la grande rivalità tra le due squadre. Nell’estate del 2017 però il rapporto tra Leonardo Bonucci e Massimiliano Allegri aveva toccato davvero il punto più basso in assoluto, per questo motivo la dirigenza doveva sbarazzarsi di uno dei due. La decisione ...